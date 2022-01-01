Компания «Rusveles» предлагает заказать деревянные окна для исторических объектов (объектов культурного наследия) по действительно выгодным ценам. Исторические деревянные окна вы можете заказать в нашем представительстве (офисе) в Москве на Семеновской.

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На цену и стоимость исторических деревянных окон влияют такие параметры, как: тип используемой древесины (сосна, дуб, лиственница и т.д.), размеры и сложность конструкции, число и разновидность створок, толщина профиля, используемые лакокрасочные материалы, стеклопакеты, фурнитура и другие опции. Деревянные окна для исторических зданий, сделанные из сосны, по стоимости, будут значительно дешевле, чем аналогичные оконные конструкции из дуба или лиственницы.

Наше производство предлагает заказать в нашем офисе в Москве недорогие по цене, но хорошие по качеству исторические окна для объектов культурного наследия (исторических зданий). Изготавливаемые на нашем заводе исторические оконные конструкции имеют все необходимые сертификаты качества и соответствует запросам самых взыскательных клиентов.