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Деревянные окна для исторических объектов

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Объекты культурного наследия – исторические объекты со временем требуют проведения капитального ремонта и реставрации, включая и оконные конструкции, которые также, с течением времени, теряют свои внешние и эксплуатационные характеристики. Для восстановления исторических окон и их внешнего облика (вида) существует несколько вариантов решений, первое – это реставрация оконных рам, а второе решение – это замена старых окон на новые, которые внешне полностью идентичны старым конструкциям.

Наш завод, который находится в Республике Беларусь, предлагает заказать недорогие исторические окна, которые внешне будут выглядеть как старые, но по всем своим характеристикам будут соответствовать новому поколению современных оконных систем и будут служить вам многие десятки лет.

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На протяжении многовековой истории окна из различных пород деревьев, как архитектурный элемент зданий, претерпевали множество различных изменений конструктивного и дизайнерского характера.

Типы, формы окон и материалы, из которых их изготавливали тоже менялись, совершенствовалась фурнитура и повышались теплоизоляционные характеристики конструкций. Современные деревянные окна в историческом дизайне, чаще всего представляют из себя частичную или полную визуальную имитацию старых оконных конструкций, но функционально соответствуют всем строительным нормам и уровню комфорта.

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На нашем заводе мы можем повторить практически любую форму исторического (старого) окна: арочную, многогранную, прямоугольную, круглую или треугольную. За счет переплетов, раскладок, импостов, профиля и фурнитуры из бронзы или латуни мы воссоздадим внешний вид исторических деревянных окон.

При изготовлении исторических окон мы чаще всего используется брус сосны, с сечением коробки 78 мм х 78 мм, а в створки устанавливаем либо двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с толщиной рамки 40 мм (4И-14Ar-4-14Ar-И4) или 32 мм (4-10-4-10-4), либо однокамерный стеклопакет с толщиной рамки 24 мм (4-16И4). На производстве, все оконные конструкции обрабатываются специальными антисептиками и лакокрасочными материалами для защиты дерева от агрессивной окружающей среды таких как: дождь, снег, пыль, насекомые и т.д.

Компания «Rusveles» предлагает изготовить деревянные окна для объектов культурного наследия (исторических зданий) с повторением внешнего вида конструкций по фасаду. При проведении капитального ремонта на объектах культурного наследия, с целью сохранения архитектуры и исторического стиля реставрируются, либо воссоздаются деревянные окна - исторические окна.

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В настоящее время, для любого деревообрабатывающего производства, наиболее сложным типом оконных конструкций при изготовлении, являются исторические окна, изготовленные из дерева. Это связано с тем, что нужно одновременно соблюсти все правила сохранения историко-архитектурного облика здания и в тоже время обеспечить требования ГОСТ и СНиП по теплоизоляции, шумоизоляции, светопропусканию и многому другому. Особенно сложно обеспечить подобное сочетание при изготовлении оконных конструкций для исторических зданиях старинной постройки, построенных в 18 и 19 веках.

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Для домов современной застройки компания «Rusveles» предлагает упрощенный вариант исторических окон (состаренных окон), представляющих собой деревянные окна с обработкой штапиков, нащельников, створок и других элементов окна. Такие окна отлично подойдут для остекления квартир в «сталинских» домах, сохранив привычный вид фасада зданий и интерьера вашей квартиры, при этом добавив современные технологии шумоподавления и энергосбережения. Кроме того, у нас на производстве решена проблема глубоких четвертей в толстых кирпичных стенах подобных зданий. Для соблюдения требований современных стандартов к величине монтажных зазоров на реставрационных окнах увеличивается ширина рамы окна при помощи доборного бруса. Брус пришивается к раме до покраски и проходит обработку системой покрытий вместе с окном, что позволяет избежать ощущения инородности.

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Компания «Rusveles» предлагает заказать деревянные окна для исторических объектов (объектов культурного наследия) по действительно выгодным ценам. Исторические деревянные окна вы можете заказать в нашем представительстве (офисе) в Москве на Семеновской.

Заказать деревянные окна для объектов культурного наследия (для исторических объектов) в нашей компании просто, для этого вам необходимо оставить заявку на нашем сайте или позвонить по одному из указанных номеров телефонов, наши специалисты свяжутся с вами, проконсультируют и дадут необходимые рекомендации, сделают расчёт стоимости вашего заказа и подготовят для вас оптимальное по стоимости и техническим характеристика коммерческое предложение.

На цену и стоимость исторических деревянных окон влияют такие параметры, как: тип используемой древесины (сосна, дуб, лиственница и т.д.), размеры и сложность конструкции, число и разновидность створок, толщина профиля, используемые лакокрасочные материалы, стеклопакеты, фурнитура и другие опции. Деревянные окна для исторических зданий, сделанные из сосны, по стоимости, будут значительно дешевле, чем аналогичные оконные конструкции из дуба или лиственницы.

Наше производство предлагает заказать в нашем офисе в Москве недорогие по цене, но хорошие по качеству исторические окна для объектов культурного наследия (исторических зданий). Изготавливаемые на нашем заводе исторические оконные конструкции имеют все необходимые сертификаты качества и соответствует запросам самых взыскательных клиентов.

 

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Порядок работы компании Rusveles
1
Ваш звонок или заявка

· Консультация любым удобным для вас способом:

· По телефону +7 495 532 27 37, +7 999 908 37 74:

· Через мессенджеры: вацап, вабер, телеграмм +7 999 908 37 74;

· Через электронную почту: russ.veles@yandex.ru,                             rv-rusveles@yandex.ru

· Можно оставить заявку на нашем сайте https://rusveles.ru/ и наши специалисты сами с вами свяжутся;

· Можно приехать в наш офис (шоу-рум) по адресу: Москва, ул. Ибрагимова, д.31, корп.47 – Бизнес центр РТС;

· График работы офиса (шоу-рума) с понедельника - по четверг с 09:00 ч.- до 18:00 ч., пятница с 09:00 ч. – до 17:00 ч.

2
Предварительный расчет заказа
На основе представленных вами размеров оконных конструкций и их технических характеристик (конфигурация, створчатость, открывание, стеклопакеты, цвет и т.д.) формируется предварительный расчет стоимости заказа и направляется вам для ознакомления и принятия решения.
3
Замер
Выезд монтажников на объект (квартира, коттедж, административное здание) для проведения замеров и подготовки эскизов, которые направляются в офис для точного расчета стоимости заказа и подготовки коммерческого предложения. Стоимость замера в пределах Москвы 2000 руб.
4
Подписание договора
Оформление (подписание) договора поставки. Юридически закрепляем понятные для всех сторон условия: стоимость заказа, сроки изготовления, технические характеристики, адрес доставки, гарантийный срок.
5
Изготовление
Заказ отдается на производство для изготовления оконных и дверных конструкций. Контроль качества каждого изделия на всех этапах производства от выбора бруса до упаковки готовых изделий и отгрузки.
6
Доставка заказа
По согласованию с вами дня и времени доставляем заказ до адреса, указанного в договоре.
7
Работы по установке
После согласования удобного дня и времени к вам выезжает монтажная бригада для проведения работ по демонтажу старых окон и установке современных деревянных окон, а также установке дополнительных комплектующих (подоконников, откосов, отливов, москитных сеток т.д.).
8
Гарантийное обслуживание
  • Сопровождаем и обслуживаем установленные оконные и дверные конструкции в рамках гарантийного срока:
  • Консультируем наших клиентов всегда!