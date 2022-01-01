Деревянные окна для исторических объектов
Объекты культурного наследия – исторические объекты со временем требуют проведения капитального ремонта и реставрации, включая и оконные конструкции, которые также, с течением времени, теряют свои внешние и эксплуатационные характеристики. Для восстановления исторических окон и их внешнего облика (вида) существует несколько вариантов решений, первое – это реставрация оконных рам, а второе решение – это замена старых окон на новые, которые внешне полностью идентичны старым конструкциям.
Наш завод, который находится в Республике Беларусь, предлагает заказать недорогие исторические окна, которые внешне будут выглядеть как старые, но по всем своим характеристикам будут соответствовать новому поколению современных оконных систем и будут служить вам многие десятки лет.
На протяжении многовековой истории окна из различных пород деревьев, как архитектурный элемент зданий, претерпевали множество различных изменений конструктивного и дизайнерского характера.
Типы, формы окон и материалы, из которых их изготавливали тоже менялись, совершенствовалась фурнитура и повышались теплоизоляционные характеристики конструкций. Современные деревянные окна в историческом дизайне, чаще всего представляют из себя частичную или полную визуальную имитацию старых оконных конструкций, но функционально соответствуют всем строительным нормам и уровню комфорта.
На нашем заводе мы можем повторить практически любую форму исторического (старого) окна: арочную, многогранную, прямоугольную, круглую или треугольную. За счет переплетов, раскладок, импостов, профиля и фурнитуры из бронзы или латуни мы воссоздадим внешний вид исторических деревянных окон.
При изготовлении исторических окон мы чаще всего используется брус сосны, с сечением коробки 78 мм х 78 мм, а в створки устанавливаем либо двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с толщиной рамки 40 мм (4И-14Ar-4-14Ar-И4) или 32 мм (4-10-4-10-4), либо однокамерный стеклопакет с толщиной рамки 24 мм (4-16И4). На производстве, все оконные конструкции обрабатываются специальными антисептиками и лакокрасочными материалами для защиты дерева от агрессивной окружающей среды таких как: дождь, снег, пыль, насекомые и т.д.
Компания «Rusveles» предлагает изготовить деревянные окна для объектов культурного наследия (исторических зданий) с повторением внешнего вида конструкций по фасаду. При проведении капитального ремонта на объектах культурного наследия, с целью сохранения архитектуры и исторического стиля реставрируются, либо воссоздаются деревянные окна - исторические окна.
В настоящее время, для любого деревообрабатывающего производства, наиболее сложным типом оконных конструкций при изготовлении, являются исторические окна, изготовленные из дерева. Это связано с тем, что нужно одновременно соблюсти все правила сохранения историко-архитектурного облика здания и в тоже время обеспечить требования ГОСТ и СНиП по теплоизоляции, шумоизоляции, светопропусканию и многому другому. Особенно сложно обеспечить подобное сочетание при изготовлении оконных конструкций для исторических зданиях старинной постройки, построенных в 18 и 19 веках.
Для домов современной застройки компания «Rusveles» предлагает упрощенный вариант исторических окон (состаренных окон), представляющих собой деревянные окна с обработкой штапиков, нащельников, створок и других элементов окна. Такие окна отлично подойдут для остекления квартир в «сталинских» домах, сохранив привычный вид фасада зданий и интерьера вашей квартиры, при этом добавив современные технологии шумоподавления и энергосбережения. Кроме того, у нас на производстве решена проблема глубоких четвертей в толстых кирпичных стенах подобных зданий. Для соблюдения требований современных стандартов к величине монтажных зазоров на реставрационных окнах увеличивается ширина рамы окна при помощи доборного бруса. Брус пришивается к раме до покраски и проходит обработку системой покрытий вместе с окном, что позволяет избежать ощущения инородности.
Компания «Rusveles» предлагает заказать деревянные окна для исторических объектов (объектов культурного наследия) по действительно выгодным ценам. Исторические деревянные окна вы можете заказать в нашем представительстве (офисе) в Москве на Семеновской.
Заказать деревянные окна для объектов культурного наследия (для исторических объектов) в нашей компании просто, для этого вам необходимо оставить заявку на нашем сайте или позвонить по одному из указанных номеров телефонов, наши специалисты свяжутся с вами, проконсультируют и дадут необходимые рекомендации, сделают расчёт стоимости вашего заказа и подготовят для вас оптимальное по стоимости и техническим характеристика коммерческое предложение.
На цену и стоимость исторических деревянных окон влияют такие параметры, как: тип используемой древесины (сосна, дуб, лиственница и т.д.), размеры и сложность конструкции, число и разновидность створок, толщина профиля, используемые лакокрасочные материалы, стеклопакеты, фурнитура и другие опции. Деревянные окна для исторических зданий, сделанные из сосны, по стоимости, будут значительно дешевле, чем аналогичные оконные конструкции из дуба или лиственницы.
Наше производство предлагает заказать в нашем офисе в Москве недорогие по цене, но хорошие по качеству исторические окна для объектов культурного наследия (исторических зданий). Изготавливаемые на нашем заводе исторические оконные конструкции имеют все необходимые сертификаты качества и соответствует запросам самых взыскательных клиентов.
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